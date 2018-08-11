Главный тренер "Анжи: "Вся страна списывает нас со счетов. Мы еще не вышли на поле, а нам уже прогнозируют поражения 0:3, 0:4, 0:5"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после матча 3-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком" (0:1) отметил, что игра его команды полностью сломалось после двух удалений.

- Тяжело давать комментарий. Негативный фон отложился в голове, учитывая эти два удаления, - сказал Адиев на пресс-конференции. - Понятно, что игра сразу сломалась, и уже на что-то большее не могли претендовать. Приходилось отбиваться. Понятно, что "Спартак" был фаворитом, мы понимали это, пытались от соперника играть.

Знаем, что у красно-белых возникают большие проблемы, когда соперник играет компактно около своей штрафной. Это было заметно и по матчу с "Оренбургом", и по матчу с "Ахматом", когда я работал в тренерском штабе грозненцев.

В первом тайме все складывалось так, как мы хотели. К 30-й минуте мы начали выходы в атаку, перетерпев стартовый период. На второй тайм выходили с такими же мыслями: сначала будет тяжело, потом появятся шансы. Но случилось удаление, игра сломалась. А потом еще и второе. И мы были уже приговорены в этом матче.

- Нет претензий к судейству после двух удалений?

- Надо трезво оценивать все, что происходит в нашей команде, а потом обсуждать судейские моменты. В моем понимании работа арбитра – это самое последнее, что стоит обсуждать. Мне есть, над чем работать внутри своей команды. А судейство пусть разбирают специалисты.

- О чем общались с Левниковым?

- Нормальный диалог. Попросил его прокомментировать эпизод со второй карточкой Белорукова. Мне показалось, что был эпизод, когда Глушаков тоже сыграл прямой ногой, но ему не дали желтую карточку. Один и тот же момент – разная трактовка. Но Левников сказал, что там не было прямой ноги.

Понятно, что нас сейчас вся страна списывает со счетов – тренеры, специалисты, журналисты. Мы еще не вышли на поле, а нам уже прогнозируют поражения 0:3, 0:4, 0:5. Но такие, видимо, специалисты у нас в стране. У нас другие аргументы. У нас совершенно другие планы. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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