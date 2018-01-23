Глава комитета по этике: "Спартак" признал, что подобный твит - это ошибка"

Глава комитета по этике Семен Андреев прокомментировал итоги заседания по делу о твите Георгия Джикии. Защитнику "Спартака" сделано замечаниие, а директор департамента по связям с общественностью клуба Леонид Трахтенберг оштрафован на 20 тысяч рублей, передают корреспонденты "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ и Филипп ПАПЕНКОВ. Напомним, 13 января в официальном Твиттере красно-белых появилась видеозапись, сделанная Джикией, на которой он снимает разминавшихся бразильцев Фернанду, Луиза Адриану и Педро Рошу и произносит: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце".
- Сегодня мы разбирали необычный вопрос, - сказал Андреев. - Прежде с такими случаями не встречались. Юрист "Спартака" и Леонид Трахтенберг в деталях рассказали о произошедшем. И признали, что публикация подобного твита клубом - это ошибка. Необходимо было проконтролировать, а сотрудники не придали этому значения. Также мы выслушали Александра Баранова - заместителя офицера РФС по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина. В итоге Джикии сделано замечание, а Трахтенберга принято решение оштрафовать на 20 тысяч рублей. В течение трех дней представители "Спартака" имеют право обжаловать вердикт и подать апелляцию.
Комитет по этике вынес Джикии замечание #Спартак pic.twitter.com/fCwGmtyCch– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 23 января 2018 г.
"Дело Джикии": комитет по этике ограничился замечанием игроку, Трахтенберг оштрафован на 20 тысяч рублей
ЗЮК~
Интересно,а "белый шоколад" по отношению к россиянам-это расизм?
17:49
Platinum1991
По большому счёту, это не расизм, а ЭЛЕМЕНТАРНАЯ человеческая глупость!!! Леонид не должен был её публиковать, и мало того, Леонид должен был сделать Джикии ЗАМЕЧАНИЕ, это его ПРЯМАЯ обязанность, и призвать Джикию к уважению других игроков, чтобы ОН и другие не позволяли себе такие вульгарные вольности! Для англичан любые незначительные признаки других - повод, чтобы ИСТЕРИТЬ и спекулировать на расизме! В Англии расизма БОЛЬШЕ чем в России, на каждом шагу, но англичане, как в рот воды набрали и тишина, а в России расизма НЕТ, но есть глупость отдельных людей, и Джикия нам её продемонстрировал, а Леонид, не подумавши, её опубликовал! Элементарная ГЛУПОСТЬ Джикии - другим наука, футболом надо заниматься, а не маяться ДУРЬЮ!!! Леониду надо было ещё замечание ВПАЯТЬ, чтоб другим повадно НЕ БЫЛО! Ведь это по его вине это видео было опубликовано! Здесь Леонид дал промашку и вынес СОР из спартаковской избы! А где были мозги того, и другого, и чем они думали, когда такое сообразили на двоих! Оба получили по делу, хотя и отделались ЛЁГКИМ испугом! Конечно, расизмом здесь совсем не пахнет, хотя их деяния и содержат НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ признаки.
17:47
spetrov
...Некоторые наши спортивные чиновники, как та обезьяна из анекдота, не могут выбрать между умными и красивыми. :)
17:01
spetrov
...Между нами вопрос - а наказали-то за что? в чем именно ошибка? Тут дело такое - либо он оскорбил (и тут явно не про 20 тыр речь должна идти), либо не оскорблял, тогда за что 20 тыр сняли с человека? :)
16:59
old grumbler
Готовы кому угодно лизать наши комиссии, комиссий много вот только толковых футболистов всё меньше....
16:53
spetrov
Чушь какая-то. Сначала те возбудились, теперь наши, а в итоге спустили на тормозах, но вроде как наказали. Как все-таки многое у нас на карту ЧМ поставлено.
16:50
shpasic
ха-ха, очень верное решение!)
16:49
баламошка
Нет! Не признал! Идите лесом!
16:44