Глава комитета по этике: "Спартак" признал, что подобный твит - это ошибка"

Глава комитета по этике Семен Андреев прокомментировал итоги заседания по делу о твите Георгия Джикии. Защитнику "Спартака" сделано замечаниие, а директор департамента по связям с общественностью клуба Леонид Трахтенберг оштрафован на 20 тысяч рублей, передают корреспонденты "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ и Филипп ПАПЕНКОВ. Напомним, 13 января в официальном Твиттере красно-белых появилась видеозапись, сделанная Джикией, на которой он снимает разминавшихся бразильцев Фернанду, Луиза Адриану и Педро Рошу и произносит: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце".

- Сегодня мы разбирали необычный вопрос, - сказал Андреев. - Прежде с такими случаями не встречались. Юрист "Спартака" и Леонид Трахтенберг в деталях рассказали о произошедшем. И признали, что публикация подобного твита клубом - это ошибка. Необходимо было проконтролировать, а сотрудники не придали этому значения. Также мы выслушали Александра Баранова - заместителя офицера РФС по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина. В итоге Джикии сделано замечание, а Трахтенберга принято решение оштрафовать на 20 тысяч рублей. В течение трех дней представители "Спартака" имеют право обжаловать вердикт и подать апелляцию.

"Дело Джикии": комитет по этике ограничился замечанием игроку, Трахтенберг оштрафован на 20 тысяч рублей