Геркус - о Фернандеше: "По мере приближения игроков к окончанию карьеры их вознаграждение должно пропорционально снижаться"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в интервью ТАСС отметил, что переговоры по продлению контракта с полузащитником Мануэлом Фернандешем ведутся с прошлой осени с разным успехом. По словам руководителя, ситуация абсолютно нормальная.

Ранее Паулу Барбоза, агент 32-летнего Фернандеша, сообщил "СЭ", что его клиент может покинуть "Локомотив" зимой.

– По поводу Фернандеша было много информации, в том числе и от его агента. Как сейчас обстоит ситуация?

– У игрока заканчивается контракт, начались переговоры о новом. Есть одна рабочая ситуация, она заканчивается. Четыре года назад "Локомотив" договорился с Фернандешем на конкретных условиях работы в клубе, сейчас начнется новый период. Переговоры ведутся с прошлой осени с разным успехом. Я не хотел бы раскрывать детали - это конфиденциальный и достаточно чувствительный момент.

Мы обсуждаем разные варианты продолжения его карьеры в "Локомотиве". Считаем, что по мере даже не взросления игроков, а приближения к естественному окончанию карьеры их вознаграждение должно пропорционально снижаться, потому что возникает больше рисков. Его польза будет потихоньку уменьшаться. Это объективно, ничего обидного мы не говорим.

Очевидно, что футболисты после 32-х лет лучше играть не будут, так не бывает. Они будут играть, дай Бог, так же, соответственно, пропорционально этому предлагаем контракт.

Понимания взаимного пока не нашли, игрок, видимо, переживает, и агент сильно переживает. Ситуация, на мой взгляд, абсолютно нормальная.

Год контракта у него еще есть, мы его исполняем, зарплату платим вовремя. Безмерно уважаем его вклад в результаты команды, но сейчас игрок находится в небольшом расфокусе. Мы надеемся, что он обретет былую концентрацию и будет нам помогать.

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