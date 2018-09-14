Георгий Лория: "Покидаю "Крылья" не по спортивному принципу"

Вратарь сборной Грузии Георгий Лория попрощался с "Крыльями Советов". Голкипер подчеркнул, что покидает клуб "не по спортивному принципу". Скорее всего, он имел в виду лимит на легионеров.

– Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Покидаю "Крылья" не по спортивному принципу, - цитирует официаильный сайт "Крыльев" Лорию. - Я бы хотел сказать большое спасибо всем самарским болельщикам, команде и, конечно, клубу "Крылья Советов". Я отыграл здесь два года и хотел продолжать играть в Самаре, но так получилось... Я очень привык к "Крыльям" и хорошо себя здесь чувствовал – в самом клубе и в городе. У меня хорошие отношения с самарскими болельщиками. Хочу пожелать им и клубу удачи. Чтобы все поставленные задачи были выполнены и клуб был как можно выше в турнирной таблице. Еще раз спасибо клубу, команде и всем, кто болеет за "Крылья"!

Лория защищал цвета "Крыльев" с 2015 по 2017 год, а прошлый сезон на правах аренды провел в "Анжи".