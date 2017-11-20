Геннадий Орлов: "Стратегически ничья устроит "Зенит" в матче со "Спартаком", но кто будет играть на нее в таком матче?"

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что "Спартак" и "Зенит" в матче 18-го тура чемпионата России будут играть на победу. Он отметил, что у команды Массимо Карреры наблюдаются проблемы в обороне.

- Сейчас "Зенит" опережает "Спартак" на пять очков, поэтому стратегически ничья вполне устроит клуб из Санкт-Петербурга, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит". - Но кто будет играть на ничью в таком матче? Это будет борьба, русское "Эль-Класико".

У "Спартака" великолепная тройка нападающих. Они обрели ту форму, которая была в прошлом году, потому они неудержимы. Думаю, команда Карреры будет выше четвертого места. У его команды осталась проблема - игра в обороне. Она не такая яркая, как в атаке. У всех соперников есть шанс забивать в ворота "Спартака".

Напомним, матч "Спартак" - "Зенит" пройдет в Москве 27 ноября. Начало - в 19.30 по московскому времени.