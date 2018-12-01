16:19 | Футбол — РПЛ

Гендиректор "Ахмата" о матче в Красноярске: "У игроков ноги окоченели"

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Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров после матча 16-го тура премьер-лиги (1:1) с "Енисеем" выразил надежду, что в будущем игры не будут проводиться в такую погоду.

- Что тут сказать. Пытались играть. Вернее не замерзнуть. Делегат принял такое решение. Что мы могли сделать? В будущем будем просить, чтобы игры не проходили в таких условиях. Сейчас посмотрим на состояние футболистов. В перерыве они говорили, что у них ноги окочененли, замерзли… Оценим их состояние, - сказал Айдамиров. (Виталий Айрапетов)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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