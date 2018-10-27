15:10 | Футбол — РПЛ

Галицкий вручил Синицыну и Каборе памятные часы

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Президент "Краснодара" Сергей Галицкий наградил вратаря команды Андрея Синицына и полузащитника Шарля Каборе за 100-е проведенные игры за клуб. Футболистам вручены памятные часы.

Завтра, 28 октября, "Краснодар" сыграет с ЦСКА в гостевом матче 12-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. 

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