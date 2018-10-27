Галицкий вручил Синицыну и Каборе памятные часы

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий наградил вратаря команды Андрея Синицына и полузащитника Шарля Каборе за 100-е проведенные игры за клуб. Футболистам вручены памятные часы.

Сегодня перед началом тренировки основатель и президент ФК "Краснодар" Сергей Галицкий вручил полузащитнику клуба Шарлю Каборе и голкиперу Андрею Синицыну памятные часы, символизирующие 💯 официальных матчей в составе черно-зелёных.



Спасибо, парни! Ждём новых побед! 👏👏👏 pic.twitter.com/tXmhwqgEqH – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 27 октября 2018 г.

Завтра, 28 октября, "Краснодар" сыграет с ЦСКА в гостевом матче 12-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.