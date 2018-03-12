Гаджи Гаджиев: "Сокращение премьер-лиги - не выход для российского футбола"

Бывший главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев не уверен, что пермский клуб продолжит существование в следующем сезоне. Также спеалист подчеркнул, что сокращение премьер-лиги не решит текущие проблемы российского футбола.

– Что ждет "Амкар" дальше? Очень сложная ситуация, поэтому руководство пока не может ответить на этот вопрос, – передает "МК" слова Гаджиева.

– В конце прошлого года президент РФПЛ Сергей Прядкин заверил, что после разговора Виталия Мутко с губернатором все проблемы "Амкара" решены. Что же это была за договоренность?

– Как я понимаю, руководитель Пермского края дал гарантию, что команда доиграет сезон. Не более того. Но если не работают старые механизмы, нужно вырабатывать новые. Вот Валерий Газзаев проведет сейчас в Госдуме совещание касательно этой проблематики. Ведь история "Амкара" не единична, а весьма показательна для низов российского футбола. Поэтому специалисты будут искать решения.

– После "Сатурна", "Анжи", "Волги", "Амкара" вам наверняка кажется верным сократить премьер-лигу?

– Вовсе нет. Для российского футбола это не выход. Еще раз скажу: нужно найти механизмы существования.

– Будучи сопрезидентом Общественного объединения тренеров, можете на это как-то влиять?

– Это уровень властей, управленцев, экономистов высокого уровня. Вот помощники Газзаева сейчас тщательно изучают европейский опыт, но нужно еще, разумеется, учитывать и сугубо российские реалии.