Гаджи Гаджиев: "Продажа Джикии и Селихова только частично закрывает финансовую проблему "Амкара"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев посетовал на финансовые проблемы клуба и невозможность подписать ряд футболистов. Этой зимой пермяки продали в "Спартак" двух ведущих футболистов - вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикию.

- Проблемы, которые есть у "Амкара", характерны для всего российского профессионального футбола, особенно команд второй половины таблицы премьер-лиги, - цитирует ТАСС Гаджиева. - За счет продажи Джикии и Селихова мы несколько улучшили финансовую ситуацию, но все равно это только частично закрывает проблему. У нас есть перебор игроков-легионеров, за этот трансферный цикл нам не удалось найти футболистов на замену тем, кто ушел.

Это непростая задача. Жаль, конечно, но будем обходиться своими ресурсами. Есть замены легионеров, но не россиян, поэтому придется делать какие-то подвижки в атаке. Остался вариант с Алексеем Гасилиным, и трансферное окно для нас будет закрыто, могут еще взять игроков, но не завтрашнего дня, а послезавтрашнего. Гасилин у нас был на просмотре, мы готовы его взять, но позиция у клуба верная - "Амкар" не хочет готовить игроков для других команд, а хочет готовить для себя. В принципе, клуб ориентируется на то, чтобы молодых и талантливых футболистов готовить и за счет этого решать свои финансовые проблемы, как это получилось с Джикией и Селиховым.

Есть еще предложения по некоторым игрокам, клуб их может продать. Но пока мы воздерживаемся, потому что надо более-менее нормально доиграть чемпионат. На сегодняшний день я не знаю новостей, но если клуб и будет брать Гасилина, то не в аренду, а будет подписывать полноценный контракт. Если не Гасилин, тогда никого не будет, нет у нас других кандидатов на эту позицию. Нам нужен был игрок на позицию центрального защитника, но мы постараемся закрыть эту позицию собственными силами, внутренними резервами. Мы потеряли Джикию, он был ведущим футболистом нашей команды, да еще с российским паспортом, найти такого же игрока нам уже не удастся.