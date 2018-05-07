12:03 | Футбол — РФПЛ

Фото дня: Заболотный стал воспитателем детского сада

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Нападающий "Зенита" Антон Заболотный выполнил свое обещание и стал воспитателем в детском саду, информирует пресс-служба клуба. На опубликованном фото форвард в детском саду №44 Василеостровского района занимается с детьми. 

Обещание было дано в связи с благотворительной акцией, суть которой заключается в сборе необходимой суммы (876 тысячи рублей) для лечения новорожденного из Ростовской области Макара Аксенова.

Болельщики сине-бело-голубых и телезрители ГТРК "Санкт-Петербург" совместными усилиями собрали 992 тысячи. Все остальные средства будут направлены в адрес подопечных "Русфонда".

По условиям акции, нападающий сине-бело-голубых пообещал стать воспитателем в детском саду, если необходимая сумма будет собрана.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Щукин

Пусть только в футбол не играет, особенно, за сборную... А в сад пусть еще Фурсенку возьмет, который обещал всех порвать. Хотя... детей жалко. Ну, может, сторожем...

13:06

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