Фото дня: Заболотный стал воспитателем детского сада

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный выполнил свое обещание и стал воспитателем в детском саду, информирует пресс-служба клуба. На опубликованном фото форвард в детском саду №44 Василеостровского района занимается с детьми.
Обещание было дано в связи с благотворительной акцией, суть которой заключается в сборе необходимой суммы (876 тысячи рублей) для лечения новорожденного из Ростовской области Макара Аксенова.
Болельщики сине-бело-голубых и телезрители ГТРК "Санкт-Петербург" совместными усилиями собрали 992 тысячи. Все остальные средства будут направлены в адрес подопечных "Русфонда".
По условиям акции, нападающий сине-бело-голубых пообещал стать воспитателем в детском саду, если необходимая сумма будет собрана.
Антон Константинович – новый воспитатель детского сада №44 Василеостровского района #ДавайДавай pic.twitter.com/LV3teaNI4t– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 7 мая 2018 г.
Щукин
Пусть только в футбол не играет, особенно, за сборную... А в сад пусть еще Фурсенку возьмет, который обещал всех порвать. Хотя... детей жалко. Ну, может, сторожем...
13:06