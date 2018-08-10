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Фото дня-2. Сергей Еременко приветствует Романа в "Спартаке"


19-летний полузащитник "Спартака" Сергей Еременко поприветствовал своего брата, 31-летнего Романа Еременко, который сегодня подписал контракт с красно-белыми. 

Хавбек выложил десткую фотографию со своим братом, подписав ее так: "Добро пожаловать, братик".

Отметим, что Сергей Еременко пока выступает за "Спартак-2". Роман Еременко будет играть в первой команде крксно-белых под 26-м номером. Ранее Еременко, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, выступал за финский "Яро", итальянские "Удинезе" и "Сиену", киевское "Динамо", казанский "Рубин" и московский ЦСКА. В активе игрока 73 матча за сборную Финляндии.

 

добро пожаловать братик😜 @fcsm_official

Публикация от Sergei Eremenko (@seremenko14) 10 Авг 2018 в 8:28 PDT

 

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