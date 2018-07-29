Фирменное приветствие. Дзюба ярко отпраздновал гол "Енисею"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба открыл счет в матче 1-го тура Российской премьер-лиги с "Енисеем".

На 81-й минуте встречи в Тюмени нападающий зацепился за мяч и в окружении трех соперников выдал пас в штрафную Далеру Кузяеву. Хавбек пробил, но соперник заблокировал удар. Мяч отскочил к Дзюбе, который поразил уже пустые ворота.

Форвард отпраздновал гол с криками "Vamos!" ("Давай!" или "Вперед!") и воинским приветствием. Подобное он демонстрировал после забитых мячей на чемпионате мира.

Этот жест стал ответом Дзюбы на празднование Станислава Черчесова гола нападающего в ворота Саудовской Аравии (5:0) в матче-открытия ЧМ-2018 в "Лужниках". Подобный футболист показывал после голов Египту (3:1) в Санкт-Петербурге и Испании (1:1, пенальти - 4:3) в "Лужниках".

"Енисей" – "Зенит": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча