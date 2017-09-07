Филипе Сампайю: "В российском чемпионате предсказать победу одной команды над другой невозможно"

Защитник "Ахмата" Филипе Сампайю отметил, что в чемпионате России много сильных команд. Бразилец также добавил, что в Грозном созданы отличные условия для тренировок.

– За последние месяцы в моей жизни произошли приятные перемены, – сказал для клубной пресс-службы Сампайю. – Я перешел в "Ахмат". Живу в Грозном – красивом и цветущем городе. Здесь созданы отличные условия для тренировок. В целом, все замечательно. Вечером гуляю по городу, хожу в торговые центры. Это тоже стало важным фактором, когда имея много других предложений, выбрал "Ахмат".

Сравнивать чемпионат Португалии и России нельзя. В российском чемпионате предсказать победу одной команды над другой невозможно. Много сильных, равных команд. Родолфу? Я очень ему благодарен. Он для нас всех как старший брат.