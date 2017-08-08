Фернанду: "Будем счастливы, если Луан перейдет в "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Фернанду считает, что в российском клубе нападающий "Гремиу" Луан сможет играть на привычной позиции. Хавбек красно-белых отметил, что московская команда в последние годы делает ставку на бразильских футболистов.

- В России много говорят о переходе Луана в "Спартак", - цитирует Zero Hora Фернанду. - Надеюсь, это правда. Он - отличный игрок, способный принести команде много пользы. Будем рады, если трансфер состоится. Перейдя в "Спартак", Луан попадет в команду, в которой делают ставку на бразильцев. Вспоминаются Кариока, Алекс, который был вице-капитаном, и Веллитон.

В "Спартаке" Луан мог бы играть, как и в "Гремиу", в роли оттянутого нападающего. Он - умный футболист, умеющий читать игру. Мы не играли вместе (Фернанду ушел из "Гремиу" за год до дебюта Луана. - Прим. "СЭ"), но я видел его матчи и могу судить о нем. Луан - разноплановый игрок, он может играть на нескольких позициях. Было бы интересно посмотреть на него в "Спартаке".

Тот факт, что чемпионат России уже начался, не станет проблемой. Да, тут футбол не такой, как в Бразилии. В премьер-лиге играют быстрее, здесь много единоборств. Если Луан перейдет в "Спартак", мы с Луизом Адриану постараемся помочь ему в адаптации. Мне кажется, в России ему будет проще освоиться, чем в Италии. Там у Луана были бы проблемы, потому что он бы больше времени играл без мяча.