Федун и Глушаков вместе пошли в раздевалку "Спартака"

Примерно через полчаса после окончания матча 30-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо" (0:1) владелец красно-белых Леонид Федун и капитан команды Денис Глушаков, не игравший в дерби из-за травмы колена, вместе отправились в раздевалку хозяев. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, после поражения от бело-голубых "Спартак" опустился со второго на третье итоговое место в турнирной таблице премьер-лиги. Теперь красно-белые сыграют в 3-м отборочном турнире Лиги чемпионов.

Большой онлайн заключительного дня чемпионата России-2017/18 //

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