Федун и Глушаков вместе пошли в раздевалку "Спартака"

Примерно через полчаса после окончания матча 30-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо" (0:1) владелец красно-белых Леонид Федун и капитан команды Денис Глушаков, не игравший в дерби из-за травмы колена, вместе отправились в раздевалку хозяев. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Напомним, после поражения от бело-голубых "Спартак" опустился со второго на третье итоговое место в турнирной таблице премьер-лиги. Теперь красно-белые сыграют в 3-м отборочном турнире Лиги чемпионов.
Большой онлайн заключительного дня чемпионата России-2017/18 //
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СПр
А вышли как? Держите читателей в курсе)
17:11
кузяка
Пошли сливать Карреру, а Глушак слился и спалился сам. Даже Упрямый Салам Станиславский это прочухал и не взял в сборную.
17:09
Mark Krass
Митяй.КБ, успокойся, там кроме желтой ничего небыло. Выхода один в один небыло, сбил до штрафной, игрок Анжи собственно и падать начал до штрафной, так что не пыли. Понимаю, обидно у коня под хвостом понюхать в конце чемпионата. Так же очевидно, что Спаму с его низким рейтингом отбор не пройти вообще никак. Отбор умеет проходить только ЦСКА. Так что твои анальные стенания нам понятны. Прилепи подорожник, пройдет.))
16:56
bvb1987
пи-ить дношакова и каррерку будут) и кутепыча
16:50
Гарик "внук Наташи" Попов
Jean4 Сейчас самогона на пару вдарят и прощай Каррера. 16:44____________++++ Опередил))))
16:46
onlyspartak
Vladimir Semenovich_____ Сказал болела команды, покупающей целые чемпионаты, а не отдельные игры.
16:45
Jean4
Сейчас самогона на пару вдарят и прощай Каррера.
16:44
Vladimir Semenovich
Ну вот, что и требовалось доказать, ЦСКА сильнее и стабильнее. Не видать Спартаку лиги чемпионов, так как не пройдут квалификацию, потому что там нет российских судей, сегодня Карасев это доказал, не удалив Реброва, даже Кафельникову за это стало стыдно. Спартак может быть сыграет в лиге Европы, хотя как еще повезет. С такой игрой в Европе делать нечего - один позор.
16:41
Mark Krass
Надеюсь остальным в раздевалке было больно.)) Но баночка вазелина смягчила наказание))
16:32
Odissevs
Балбесы.
16:32