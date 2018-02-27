Фарфан готовится сыграть со "Спартаком"

Завтра Джефферсон Фарфан приступит к тренировкам в общей группе и вместе с остальными футболистами "Локомотива" начнет подготовку к матчу со "Спартаком", сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин корреспонденту "СЭ". Опасения, что полузащитник, вынужденно замененный в первом тайме ответной игры 1/16 финала Лиги Европы с "Ниццей" (1:0), выбыл на долгий срок, не подтвердились.

- После того, как Фарфана заменили, пошли разговоры, что "Локомотив" надолго потерял своего лидера. Каково сейчас его состояние? - вопрос Семину.

- К счастью, все обошлось. Со среды он начинает работать в общей группе и вместе с остальными станет готовиться к матчу со "Спартаком". (Александр ЛЬВОВ)

Напомним, матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта, начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.