Фабио Капелло: "Локомотив" может стать чемпионом России, но впереди еще много матчей"

Бывший главный тренер сборной России итальянец Фабио Капелло не исключил возможность того, что "Локомотив" станет чемпионом России в этом сезоне. Однако он отметил, что соперники железнодорожников в межсезонье могут приобрести хороших игроков.

– "Локомотив" может стать чемпионом России в этом сезоне. Преимущество команды перед вторым местом довольно большое, – сказал в интервью клубной пресс-службе Капелло. – Но впереди еще много матчей. Это важно. Некоторые команды могут приобрести хороших игроков для второй части сезона.

"Локомотив" – хорошая команда. Их состав и то, что они показывают на поле, – это неплохо.

"Локо" лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров, опережая "Зенит"и "Спартак" на 8 очков.