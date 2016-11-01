Евгений Гинер: "У меня полноценное доверие к Слуцкому"

Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что продолжает доверять главному тренеру команды Леониду Слуцкому. Фанаты армейцев в матче чемпионата России против "Локомотива" (0:1) вывесили баннер с оскорблениями в адрес специалиста.

- Мы очень много говорили об английской премьер-лиге, Германии, Испании, о давлении на тренеров, что является там нормой, - сказал Гинер в эфире программы "Все на матч!". - У нас это только начинается. Слуцкому надо привыкать. У меня к нему доверие полноценное.

Бывает, люди устают. То, что он пошел в сборную, дало определенную усталость. Но он получил опыт. Хоть хороший, хоть плохой, это все-таки опыт.