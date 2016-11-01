15:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Гинер: "У меня полноценное доверие к Слуцкому"

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Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что продолжает доверять главному тренеру команды Леониду Слуцкому. Фанаты армейцев в матче чемпионата России против "Локомотива" (0:1) вывесили баннер с оскорблениями в адрес специалиста.

- Мы очень много говорили об английской премьер-лиге, Германии, Испании, о давлении на тренеров, что является там нормой, - сказал Гинер в эфире программы "Все на матч!". - У нас это только начинается. Слуцкому надо привыкать. У меня к нему доверие полноценное. 

Бывает, люди устают. То, что он пошел в сборную, дало определенную усталость. Но он получил опыт. Хоть хороший, хоть плохой, это все-таки опыт.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Lexys1

полноценное это лучше чем полное?..

16:25

Блудный Свин

Значит зимой Гришин всё же возглавит Клуб...

16:17

Красно синий

Доверие это хорошо. Но трусость и тактическую твердолобость,увы,не излечит.

16:14

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