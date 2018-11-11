Евгений Чернов: "Первый тайм против ЦСКА дался очень тяжело"

Защитник "Зенита" Евгений Чернов после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 14-го тура чемпионата России не стал рассуждать о перспективах команды на титул, отметив, что впереди больше половины турнирной дистанции. Питерцы проиграли армейцам впервые с марта 2014 года.
– Быстрые голы в первом тайме повлияли, – отметил Чернов. – На второй вышли с другим настроем, хотели отыграться, но не получилось.
– Ожидали, что ЦСКА так мощно начнет игру? До перерыва у "Зенита" почти не было моментов.
– Конечно. Мы знали, что у ЦСКА есть свой почерк. Молодые футболисты, стараются играть агрессивно. Нам сегодня первый тайм дался очень тяжело.
– Как изначально планировали играть против ЦСКА?
– Задача была победить.
– А тактически?
– Это мы в раздевалке обсудим.
– У ЦСКА на вашем фланге не было Мариу Фернандеса. Вам не было проще?
– ЦСКА – хорошая команда. Любой игрок может заменить любого.
– Насколько это поражение влияет на турнирную диспозицию?
– Впереди еще куча игр, 16 туров. Все может быть. Мы идем от игры к игре. (Андрей Михайлов)