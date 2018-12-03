"Это низко". Комбаров ответил на вопрос о возможном "сплаве" Карреры

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров заявил, что игроки красно-белых не "сплавляли" бывшего главного тренера Массимо Карреру. Он также добавил, что у итальянского специалиста были личные трения с капитаном команды Денисом Глушаковым.

- Сплавляли ли тренера? Это очень громкая фраза, под которой нет прямых доказательств, - сказал Комбаров в эфире программы "8-16" на телеканале "Матч Премьер". - Это низко. Такого никогда не было. Мы играем за "Спартак", за себя, за родителей, за друзей. Мысль о том, чтобы сплавить тренера, никогда не посещала ни меня, ни Дениса.

У Карреры с Глушаковым были личные трения. Денис ходил разговаривать с ним от лица команды. Каррера в чемпионский сезон интересовался мнением футболистов. Потом что-то поменялось. У них откуда-то взялся конфликт. Лайки Глушакова и Ещенко? Узнал об этом в раздевалке. Не надо было их ставить. Это выражение чего-то нехорошего. Но они сказали, что машинально поставили.

Болельщики на поле? Это практикуется во всех чемионатах. Болельщики - часть команды. Кто-то выбегает поддержать, кто-то к судье. Первый выбежал с протестом, а второй поддержал Глушакова.

"Спартак" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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