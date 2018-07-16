"Енисей" разгромил "Анжи", "Арсенал" уступил "Утрехту"

"Енисей" забил 4 безответных мяча "Анжи" в контрольном матче. В другой встрече тульский "Арсенал" проиграл "Утрехту".

Контрольные матчи

"Енисей" - "Анжи" - 4:0 (2:0)

Голы: Дугалич, 17 (1:0). Комолов, 44 (2:0). Костюков, 67 (3:0). Комолов, 90 (4:0).

"Енисей": Юрченко, Занев (Харитонов, 70), Рожков (Комков, 70), Гасанов, Кичин, Дугалич (Грицаенко, 56), Комолов, Фатуллаев, игрок на просмотре, Саркисов (Костюков, 56), Обрадович (Кутьин, 56).

"Анжи": Сугробов, Белоруков, Тетрашвили (Удалый, 69), Калошин (Кацаев, 69), Чансельор, Кулик (Калмыков, 75), Савичев (Глебов, 81), Гиголаев, Рабиу, Хамдамов (Мохаммад, 45), Ахъядов (Маркелов, 56).

"Утрехт" (Голландия) - "АРСЕНАЛ" (Россия) - 2:1 (1:1)

Голы: Ткачев, 20 - с пенальти (0:1). Густафссон, 28 (1:1). Макьенок, 68 (2:1).

"Арсенал": Левашов (Шамов, 79), Комбаров (Сокол, 69), Григалава (Денисов, 57), Хагуш, Беляев (Крикуненко, 69), Горбатенко, Ткачев (Мингазов, 69), Александров (Аджоев, 69), Костадинов (Берхамов, 57), Кангва, Лесовой (Ивакин, 57).