17:49 | Футбол — РПЛ

"Енисей" провел тренировку под руководством Алексеева

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"Енисей" провел занятие в Кратово под руководством тренерского штаба молодежной команды во главе с Александром Алексеевым, информирует официальный Твиттер красноярского клуба.

2 ноября стало известно о том, что Дмитрий Аленичев не будет руководить командой в матче 13-го тура РПЛ против "Анжи"

Напомним, Аленичев возглавил "Енисей" в 2017 году. Под его руководством красноярский клуб впервые вышел в премьер-лигу через стыковые матчи.

"Енисей" с 6 очками занимает последнее место в РПЛ после 12 туров.

Анжи - Енисей

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