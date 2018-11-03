"Енисей" провел тренировку под руководством Алексеева

"Енисей" провел занятие в Кратово под руководством тренерского штаба молодежной команды во главе с Александром Алексеевым, информирует официальный Твиттер красноярского клуба.

2 ноября стало известно о том, что Дмитрий Аленичев не будет руководить командой в матче 13-го тура РПЛ против "Анжи".

Сегодня "Енисей" провел тренировку в Кратово под руководством тренерского штаба молодежной команды во главе с Александром Алексеевым. pic.twitter.com/UQmGvJnB26 – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 3 ноября 2018 г.

Напомним, Аленичев возглавил "Енисей" в 2017 году. Под его руководством красноярский клуб впервые вышел в премьер-лигу через стыковые матчи.

"Енисей" с 6 очками занимает последнее место в РПЛ после 12 туров.

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