"Енисей" проведет первые матчи нового сезона в Тюмени

"Енисей" проведет первые матчи российского чемпионата на стадионе "Геолог", который находится в Тюмени, информирует официальный сайт красноярского клуба. Специальная комиссия РФС провела специальную заключительную проверку, по результатам которой данная арена сохранила первую категорию.

Стадион "Центральный", являющийся домашней ареной "Енисея", находится на реконструкции перед Универсиадой-2019.

В первом туре предстоящего розыгрыша чемпионата России "Енисей" сыграет с "Зенитом".

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