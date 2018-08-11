"Енисей" показал альтернативный обзор матча с ЦСКА с участием льва и коня. Видео

"Енисей" опубликовал забавный видеообзор матча 3-го тура российской премьер-лиги с ЦСКА. Символ красноярской команды лев Елисей вместе с конем, который является маскотом армейцев, разыграли эпизод с назначением 11-метрового.

Пенальти был назначен после падения Мариу Фернандеса, который, ворвался в штрафную и ощутил за спиной касание ноги Дарко Бодула.

Матч завершился со счетом 1:1.

"Енисей" – ЦСКА: арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу армейцев //

Сергей Хусаинов - о пенальти ЦСКА: "Галимов не в первый раз грубо ошибается.

Это свидетельствует о низком уровне судейства"