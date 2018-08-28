"Енисей" – "Крылья": фан-зону в Красноярске посетило больше человек, чем пришло на стадион

Матч 5-го тура чемпионата России "Енисей" – "Крылья Советов" (1:0), который прошел на стадионе "Геолог" в Тюмени, посетили 1 510 зрителей. Как сообщает пресс-служба команды из Красноярска, за этой встречей в фан-зоне на острове Татышев наблюдали более 2000 болельщиков.

Напомним, на старте сезона "Енисей" проводит домашние матчи на стадионе "Геолог" в связи с тем, что на данный момент домашняя арена команды не соответствует требованиям премьер-лиги. Она будет готова принимать матчи, начиная со встречи 8-го тура против "Урала". Игра запланирована на 23 сентября.