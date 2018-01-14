Эмануэль Маммана: "Как спасаюсь от мороза? Включаю отопление на максимум!"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана прошел медосмотр в Санкт-Петербурге, после которого отметил, что часть отпуска у него ушла на то, чтобы обдумать первую часть сезона. Он также добавил, что после отпуска сине-бело-голубые постараются выиграть все матчи.

– Как прошел отпуск? Удалось ли отдохнуть?

– Часть отпуска ушла на то, чтобы обдумать первую часть сезона. Проанализировал ошибки, подумал над тем, как играть в будущем, – сказал Маммана. – Со свежей головой, с новыми мыслями уверенно смотрим вперед.

– Какие мысли перед второй частью сезона?

– Мы не очень хорошо закончили этот отрезок. Сейчас все мысли о том, чтобы финишировать как можно лучше. Впереди много матчей, постараемся выиграть все.

– Вам уже удалось адаптироваться в России? Как вам сегодняшний мороз?

– Конечно, мы более-менее привыкли к вашему климату, но сегодня действительно очень холодно. Единственная возможность согреться – включить дома отопление на максимум. Больше ничего не помогает. (Егор БЫЧКОВ)

В текущем сезоне Маммана провел 21 матч во всех клубных турнирах и отдал одну результативную передачу.