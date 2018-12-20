Егоров объяснил, почему Карасева критикуют

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров объяснил, почему арбитр Сергей Карасев на чемпионате мира отработал лишь на одном матче. Также руководитель добавил, что Карасев судит в основном топовые матчи, которые вызывают большой резонанс.

– Сергей Карасев входит в элитную группу арбитров ФИФА, которые обслуживают турниры самого высокого уровня. У судейской команды всегда есть тренеры, на Чемпионате мира их роль выполняли Коллина и Бузакка, - цитирует Егорова официальный сайт РФС. - Они на тот момент посчитали, что Сергей проведет одну игру. Это как в ситуации с решением главного тренера футбольной команды: один футболист выходит на поле, а другой – нет. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Карасев обслуживал большее количество матчей, но получилось так, как получилось. Надеюсь, на следующих турнирах Сергей покажет себя во всей красе.

– Почему именно его работу в последнее время больше всего критикуют?

– Просто Сергей судит в основном топовые матчи, где очень много резонанса. Я сам проходил через это. Не хочу умалять заслуг других команд, но цена ошибки, любого эпизода в дерби "Спартак" – ЦСКА, или матчах "Спартак" – "Зенит", ЦСКА – "Зенит" гораздо выше. Встречи в ФНЛ и ПФЛ не могут с этим сравниться. Про моменты в некоторых играх сразу забывают, а о топовых матчах говорят долго.