Егоров не собирается возобновлять карьеру арбитра

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров не планирует возобновлять карьеру футбольного арбитра. Ранее появилась информация, что Егоров собирается весной возобновить карьеру арбитра.
- Эта информация не соответствует действительности, я работаю заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования, - цитирует ТАСС Егорова. - Четыре месяца назад завершил карьеру и возвращаться не собирался, не знаю, откуда появляется такого рода информация", - сказал Егоров.
"Если бы вы меня сейчас видели воочию, то у вас бы такой вопрос не возник. У меня появился живот, всю одежду на два размера пришлось поменять.
lukash
И слава богу!!!! Судья то хороший..Но подвержен дурному влиянию...У него Барса хрен отползет от СМ...Нр как только разрешают судить по нормальному..Как он СМ разделал под орех с Арсеналом...Ничто не давлело.. И он со всей пролетарской ненавистью..Отдыхала душа у человека..
14:02