Егоров не собирается возобновлять карьеру арбитра

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров не планирует возобновлять карьеру футбольного арбитра. Ранее появилась информация, что Егоров собирается весной возобновить карьеру арбитра.

- Эта информация не соответствует действительности, я работаю заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования, - цитирует ТАСС Егорова. - Четыре месяца назад завершил карьеру и возвращаться не собирался, не знаю, откуда появляется такого рода информация", - сказал Егоров.

"Если бы вы меня сейчас видели воочию, то у вас бы такой вопрос не возник. У меня появился живот, всю одежду на два размера пришлось поменять.