Егор Титов - о втором матче "Анжи" - "Енисей": "Когда раздался свисток, было полнейшее опустошение"

Экс-капитан "Спартака", ныне ассистент главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева Егор Титов рассказал "СЭ" о своих впечатлениях от попадания клуба в РФПЛ. Красноярцы за право участия в первом дивизионе чемпионата России сражались с "Анжи", который обыграли с общим счетом за два матча 6:4.

– Какой стала ваша первая эмоция после финального свистка второго стыкового матча с "Анжи"?

– Учитывая то, как развивалась встреча – вели 2:0, потом 2:1, пропустили ненужный гол, я, признаюсь честно, начал неправильно считать сумму двух игр. Когда счет стал 2:2, мне показалось, что если сейчас "Анжи" забьет три, то все, мы приехали. Поглядывал на секундомер – сколько там до конца. Ведь если сейчас устроим шоу, а мы это делать умеем, то получится очень некрасиво и неправильно. И сел на скамейку, подумав, как придем в раздевалку, выиграв дома 3:0 и ведя тут 2:0, но уступив в противостоянии.

Так вот когда раздался свисток, было полнейшее опустошение. Не знал, как себя вести. Вроде команда вышла в РФПЛ, задача решена, но, с другой стороны, понимал, что хотелось бы, чтобы все сложилось немного по-другому, более уверенно.

– То есть это нельзя сравнить с тем, что испытывали, когда сами играли в момент побед в чемпионатах России?

– Помню, как в 2001 году взяли дома три очка у "Ростсельмаша" – 1:0, Макс Калиниченко забил – и завоевали титул, но Романцев вместо празднований ушел в подтрибунное помещение. Я тогда попросил Грозного, ассистента Иваныча, чтобы он вернул главного тренера: "Что происходит? Мы же выиграли чемпионат?!". Но сейчас Романцева прекрасно понимаю. Одно дело, когда ты футболист, выходишь на поле, а и совсем другое быть тренером, который все анализирует, дает установку. Выполняется она или нет – другой вопрос. В нашем случае в первом тайме ответного стыка ее придерживались, а потом и усталость появилась, и разница между синтетикой в нашем манеже и натуральным покрытием в Каспийске сказываться начала.

Как тренера осознаю, что все что угодно может произойти, мысли разные в голову лезут. И, сейчас, спустя годы не то, чтобы аплодирую Романцеву, но могу сказать: "Иваныч, вы тогда были правы". Да, "Спартак" в те годы постоянно участвовал в Лиге чемпионов, здесь пока другой уровень. Но для Красноярска выход в премьер-лигу – огромное событие, которое войдет в историю. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полная версия интервью Титова – здесь