Эдуард Безуглов: "Вал травм в "Спартаке" - это, скорее, общественное мнение"

Врач сборной России и глава медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" ориентирован на открытость с точки зрения информирования о состоянии здоровья футболистов, поэтому складывается впечатление, что в команде много травм. Он также добавил, что у него нет сомнений в квалификации главного врача красно-белых.

– В "Спартаке" слишком много травм, но это скорее общественное мнение. Что говорит медицинская статистика – количество травм выходит за традиционные рамки? И есть ли такая статистика в принципе?

– Согласен с вами в том смысле, что вал травм в этой команде – это, скорее, общественное мнение. Команда всегда на виду, клуб ориентирован на открытость с точки зрения информирования о состоянии здоровья футболистов. Вот и складывается такое впечатление, - сказал Безуглов. - Есть клубы, где о травмах просто не сообщают, а центральные СМИ не так пристально освещают жизнь команды.

– Каковы тогда объективные показатели травматизма?

– Делать вывод о чем-то аномальном можно, если в команде хотя бы на протяжении 2-3 лет травм значительно больше, чем у других. А говорить о временном отрезке в несколько месяцев абсолютно некорректно.

– Есть ли статистика по этой проблематике?

– По линии медицинского комитета УЕФА эту работу много лет ведет группа ученых под руководством профессора Экстранда. Любой желающий может ознакомиться с ними на профильных сайтах. Так вот, команду элитных футболистов из 25 человек в течение соревновательного сезона может ожидать в среднем 12 мышечных травм, в том числе 4-6 травм мышц группы "хамстринг" (задней поверхности бедра). Из-за каждой такой травмы футболист в среднем пропускает 14-17 дней и 3-4 игры. Если по итогам сезона эти цифры достоверно выше, надо уже что-то менять. Кроме того, есть и другая статистика – опыт ученых из Франции показывает, что травматизм при играх один и два раза в неделю по итогам года резко разнится – увеличиваясь, разумеется, во втором случае.

– Есть ли четкое понимание, за какого рода травмы должен отвечать доктор, а за какие – тренер по физподготовке?

– По большому счету, врачи могут лишь сигнализировать тренерскому штабу о каких-то негативных трендах в процессах срочного восстановления или появления накопленных лимитирующих факторов. А как тренерский штаб отреагирует, от врачей, к сожалению, не зависит. Предпринять что-либо с медицинской точки зрения можно лишь при параллельном изменении тренировочного процесса. В сборной, например, с этим проблем нет – специалисты по физической подготовке находятся в тесном контакте с медицинским штабом, и главный тренер никогда рисковать здоровьем спортсмена не будет. Могу сказать с уверенностью – в "Спартаке" очень хороший главный врач, в его квалификации сомнений нет. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Эдуарда Безуглова