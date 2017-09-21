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09:23 | Футбол — РФПЛ

Эдуард Безуглов: "Мышечные травмы в одной команде встречаются 4-6 раз в год"


Врач сборной России и глава медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов в интервью "СЭ" подчеркнул, что в возникновении мышечных травм большую роль играет своеобразная усталость мышц. Он также добавил, что подобные повреждения встречаются в одной команде 4-6 раз в год.

– Мышечные травмы – это вопрос к тренеру по физподготовке? И почему такого рода повреждения возникают?

– Такие травмы в подавляющем большинстве случаев являются бесконтактными и чаще встречаются в играх, – сказал Безуглов. – Очень большую роль в их возникновении играет своеобразная усталость мышц, возникающая из-за несоответствия их функционального состояния нагрузке в конкретный период времени. То есть даже в течение матча мышца может "устать" и дать сбой. Но часто пусть и не явные, но четкие симптомы можно обнаружить после анализа крови, данных GPS-датчиков в ходе тренировок, некоторых клинических симптомов. Хотя были случаи, когда человек себя прекрасно чувствовал и имел отличные показатели, но все равно получал повреждение.

– Я правильно понимаю, что мышцы рвутся, когда спортсмен перетренирован?

 
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– В классическом проявлении, синдром перетренированности в наше время встречается редко – все же контроль переносимости нагрузок осуществляется во всех ведущих клубах. Если же говорить о перенапряжении, которое бывает и физиологическим, и патологическим, то здесь принципиально важным является временной фактор. То есть нужно вовремя сбросить нагрузку перед матчами, чтобы мышцы были восстановленными, и правильно планировать нагрузки в недельном микроцикле – иначе вот здесь может возникнуть перенапряжение, которое, в том числе, может проявляться повышенным травматизмом. Но, не зная нюансов, судить об этих факторах со стороны нельзя.

– Повреждение задней поверхности бедра – самая распространенная мышечная травма. Что к ней приводит, есть ли предрасположенность и риск рецидива?

– Действительно, в общем списке мышечные травмы этой локализации занимают первое место и встречаются, как я уже говорил, 4-6 раз в год в одной команде. По большей части эта часть бедра травмируется при выполнении рывка – самой частой ситуации в футболе. Поэтому и рецидивы происходят достаточно часто – в 16-18 процентах случаев. При лечении таких травм спешка неуместна – даже если по данным МРТ и тестов футболист испытывает небольшой дискомфорт, все равно спринт должной интенсивности не получится, а без него смысла выходить на поле нет.

Часто у уже травмированных футболистов выявляют значимый дисбаланс в силе мышц, что может спортсменом и не ощущаться, и проблемы со спиной, которые могут провоцировать спазмы и последующие воспаления этих мышц. Очень важно после полученной травмы подготовить мышцу к работе и затем проводить тренировки по вторичной профилактике. Вот это целая наука, которая доступна немногим специалистам и требует хорошего специализированного образования.

Зе Луиш получил травму живота. Как такое возможно в футболе?

– В футболе возможно все что угодно, включая повреждения мышц живота. Резкое их напряжение во время игры происходит часто – например, во время рывка, при выпрыгивании – не такая это и редкость. Травма живота редко бывает значительной по объему, но может долго лимитировать выполнение нагрузки максимальной интенсивности. (Сергей ЕГОРОВ)

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