Защитник Иван Новосельцев и нападающий Артем Дзюба, которые вчера перешли из "Зенита" в тульский "Арсенал" на правах аренды, сегодня, 2 февраля, провели первую тренировку в составе новой команды на сборе в Турции, информирует клубная пресс-служба. Перед началом занятия футболисты поприветствовали новичков.
Напомним, арендные соглашения рассчитаны до конца сезона. Дзюба будет выступать за команду из Тулы под 24-м номером, а Новосельцев - под 52-м.
✈🌴🏋⚽"Арсенал": снова в Белеке– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 1 февраля 2018 г.
Первая тренировка Дзюбы и Новосельцева, вызов Игоря Обухова в сборную России и многое другое, в нашем традиционном "Турецком дневнике"
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Alukard1349
Деньги ни у кого в раздевалке не пропали?!
00:12
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Ждем новость : "Дзюба забил на тренировке" или "попал в ворота" .... Давно ждем
23:41 1 февраля
Serenky25
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ! СКОРО НА ПОЛЯХ РОССИИ.
23:40 1 февраля
П_о_в_а_р
ДЗЮБА ПРОВЕЛ ПЕРВУЮ ТРЕНИРОВКУ В СОСТАВЕ "АРСЕНАЛА" ... и фсиех победил. Вешайтесь, кароч.
23:36 1 февраля
Molochnik1972
Блин как можно было так команду назвать, почему не Реал? Круче же.
23:22 1 февраля
top220
Ну всё, Арсенал можно поздравлять с чемпионством)))
23:11 1 февраля
Doberman1983
дзюба, неконец-то ты нашел команду своего уровня =)
22:56 1 февраля