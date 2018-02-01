Дзюба провел первую тренировку в составе "Арсенала"

Защитник Иван Новосельцев и нападающий Артем Дзюба, которые вчера перешли из "Зенита" в тульский "Арсенал" на правах аренды, сегодня, 2 февраля, провели первую тренировку в составе новой команды на сборе в Турции, информирует клубная пресс-служба. Перед началом занятия футболисты поприветствовали новичков.

Напомним, арендные соглашения рассчитаны до конца сезона. Дзюба будет выступать за команду из Тулы под 24-м номером, а Новосельцев - под 52-м.