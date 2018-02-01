22:46 1 февраля | Футбол — РФПЛ

Дзюба провел первую тренировку в составе "Арсенала"

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Защитник Иван Новосельцев и нападающий Артем Дзюба, которые вчера перешли из "Зенита" в тульский "Арсенал" на правах аренды, сегодня, 2 февраля, провели первую тренировку в составе новой команды на сборе в Турции, информирует клубная пресс-служба. Перед началом занятия футболисты поприветствовали новичков.

Напомним, арендные соглашения рассчитаны до конца сезона. Дзюба будет выступать за команду из Тулы под 24-м номером, а Новосельцев - под 52-м.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Alukard1349

Деньги ни у кого в раздевалке не пропали?!

00:12

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

Ждем новость : "Дзюба забил на тренировке" или "попал в ворота" .... Давно ждем

23:41 1 февраля

Serenky25

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ! СКОРО НА ПОЛЯХ РОССИИ.

23:40 1 февраля

П_о_в_а_р

ДЗЮБА ПРОВЕЛ ПЕРВУЮ ТРЕНИРОВКУ В СОСТАВЕ "АРСЕНАЛА" ... и фсиех победил. Вешайтесь, кароч.

23:36 1 февраля

Molochnik1972

Блин как можно было так команду назвать, почему не Реал? Круче же.

23:22 1 февраля

top220

Ну всё, Арсенал можно поздравлять с чемпионством)))

23:11 1 февраля

Doberman1983

дзюба, неконец-то ты нашел команду своего уровня =)

22:56 1 февраля