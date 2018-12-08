Джефферсон Фарфан: "Весной "Локомотиву" нужно прибавлять, чтобы добиться чего-то большего"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан, оформивший дубль в матче 17-го тура с "Оренбургом" (2:1) поделился мнением о последней игре перед зимним перерывом, а так же подвел итоге первой части чемпионата.

– Вы – герой матча. Довольны тем, что вам удалось забить очень важные голы для своей команды?

– Да, рад, что удалось добиться такого позитивного результата. Это был непростой матч. Теперь можем спокойно сконцентрироваться на предстоящей игре с "Шальке".

– Что произошло в первом тайме? У команды ничего не получалось.

– Согласен, первый тайм был непростым для я нас. Сопернику удалось забить быстрый гол, что сильно повлияло на игру. Выходя на второй тайм, знали, что нужно прибавлять в характере.

– Можете дать оценку игре "Локомотива" в первой части чемпионата?

– Команда то поднималась, то опускалась – нельзя сказать, что это был удачный отрезок у "Локомотива". Нам нужно прибавлять весной, если хотим добиться чего-то большего. (Константин Колмаков)