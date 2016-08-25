Нападающий "Ювентуса" Симоне Дзадза не перейдет в "Зенит". Об этом сообщил главный тренер питерского клуба Мирча Луческу. Ранее сообщалось об интересе "Зенита" к этому форварду. Дзадза выступает за "Ювентус" с 2015 года. За это время нападающий провел 19 матчей и забил пять мячей. За национальную сборную Италии Дзадза провел 14 матчей и отметился одним голом.

- Появилась информация о том, что "Зенит" интересуется Симоне Дзадза. Прокомментируете эту новость?

- Это неправда. Не слушайте то, что говорят. (Сергей ЦИММЕРМАН)