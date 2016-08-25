11:26 25 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дзадза не перейдет в "Зенит"

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Нападающий "Ювентуса" Симоне Дзадза не перейдет в "Зенит". Об этом сообщил главный тренер питерского клуба Мирча Луческу. Ранее сообщалось об интересе "Зенита" к этому форварду. Дзадза выступает за "Ювентус" с 2015 года. За это время нападающий провел 19 матчей и забил пять мячей. За национальную сборную Италии Дзадза провел 14 матчей и отметился одним голом.

- Появилась информация о том, что "Зенит" интересуется Симоне Дзадза. Прокомментируете эту новость?

- Это неправда. Не слушайте то, что говорят. (Сергей ЦИММЕРМАН)

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Pleafant

Уже задолбали списком тех,кого не будет в Зените

15:29 25 августа

Pol Pot

потому что он боится что его будут путать с дзюдзю

12:13 25 августа

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