Думбья - лучший игрок сезона по мнению болельщиков тульского "Арсенала"

Лучшим игроком тульского "Арсенала" в минувшем сезоне стал полузащитник Мусса Думбья. Как сообщает официальный сайт болельщиков клуба, в течение всего сезона фанаты оценивали футболистов, составляя топ-5 каждого матча, и по сумме набранных очков и определился лучший игрок, коим стал 22-летний малиец, пришедший в команду только весной. Второе место занял Михаил Левашов, а замкнул тройку Максим Беляев.

В минувшем сезоне Думбья сыграл в 14 матчах за тульскую команду, забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу.