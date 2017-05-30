Думбья - лучший игрок сезона по мнению болельщиков тульского "Арсенала"

Лучшим игроком тульского "Арсенала" в минувшем сезоне стал полузащитник Мусса Думбья. Как сообщает официальный сайт болельщиков клуба, в течение всего сезона фанаты оценивали футболистов, составляя топ-5 каждого матча, и по сумме набранных очков и определился лучший игрок, коим стал 22-летний малиец, пришедший в команду только весной. Второе место занял Михаил Левашов, а замкнул тройку Максим Беляев.
В минувшем сезоне Думбья сыграл в 14 матчах за тульскую команду, забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу.
Дополнительная информация
http://www.arsenal-tula.ru/news/ads/luchshiy_igrok_arsenala_v_sezone_po_versii_posetiteley_sayta__mussa_dumbiya/
ЦСКА71
Согласен. Габулов (хоть я лично к нему очень скептически отнесся) на втором месте. На третье поставлю Бурмистрова. Хоть он из-за травм и не играл в последних играх
15:37