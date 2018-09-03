Дриусси и Анюков избежали тяжелых травм

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Зенита", у нападающего команды Себастьяна Дриусси не выявлено серьезных повреждений.

Восстановление футболиста не займет много времени.

В начале второго тайма матча 6-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:0) 22-летний аргентинский форвард получил травму голеностопа и был заменен на Эрнани.

Кроме того, в первом тайме хавбек "Спартака" Фернанду ногой попал по голове Дриусси. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак​ на пресс-конференции предположил, что южноамериканец мог получить серьезные повреждения, однако опасения не подтвердились.

Добавим, что и состояние здоровья капитана команды Александра Анюкова также не вызывает опасений – 35-летний защитник получил травму в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде" (1:2). (Гоша ЧЕРНОВ)​

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