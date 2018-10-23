Дочь Карреры поблагодарила болельщиков за поддержку

Старшая дочь бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Франческа поблагодарила болельщиков за поддержку.

- Спасибо каждому из вас, - написала она в своем Инстаграме.

Напомним, Каррера был уволен с поста главного тренера красно-белых 22 октября. Сегодня он провел прощальный обед, на котором присутствовали все игроки основной команды, кроме хавбека Дениса Глушакова.

Фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" выразило несогласие с увольнением Карреры и потребовало отстранить Глушакова от основы.

"Спартак" под руководством Карреры становился чемпионом России в сезоне-2016/17, а также выигрывал Суперкубок страны.

После 11 туров красно-белые занимают 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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