Дмитрий Тарасов: "Веду с "Локомотивом" переговоры о новом контракте"

Полузащитник Дмитрий Тарасов, у которого истек контракт с "Локомотивом" рассказал о том, что ведет с клубом переговоры о новом соглашении с железнодорожниками и рассчитывает вот-вот отправится на сбор.

– В прессе писали о том, что у меня какие-то финансовые проблемы. Но все это смешно! У меня вообще никаких проблем нет, ни финансовых, ни эмоциональных. Я счастлив, у меня прекрасная жена, и я во второй раз стал папой. Всем, кто пишет такие гадости и всю эту грязь, я могу только сделать вот так (Дмитрий показал неприличный жест. – Прим. ред.) и все, потому что у меня других эмоций нет, – приводит слова Тарасова Super.ru.

– Что касается вашей футбольной карьеры, почему вам не удалось продлить контракт с "Локомотивом"? Все называют вас безработным.

– По факту я сейчас действительно безработный. Футбол, вся спортивная жизнь – это долгие переговоры, руководство хочет одно, я хочу другое, но, я думаю, скоро мы найдем общий язык, и я вот-вот улечу на сборы. Тем более, сейчас такое событие, думаю, два дня я точно буду в Москве.

– Вам поступали предложения от других клубов?

– Это такая информация, я не буду говорить, это все в облаках где-то. Но я сейчас веду переговоры непосредственно с "Локомотивом". О продлении контракта.

– Вы стали чемпионами России, какую цель вы теперь ставите перед собой?

– Цели нужно ставить перед собой самые высокие. Да, мы добились чемпионства, но это не означает, что нужно на этом останавливаться. Если я останусь в "Локомотиве", то мы будем также завоевывать сердца болельщиков, у нас Лига чемпионов на носу.