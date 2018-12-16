Дмитрий Тарасов оценил творчество российских рэперов. Он против запрета их концертов

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов выступил против запретов концерт русских рэперов. Своим недоумением по этому поводу он поделился в Инстаграме.

- На этот раз решил также послушать новых рэперов - которых запрещают у нас в некоторых регионах. Если про Элджея с Хаски - знаю их творчество, стиль и тематику, то ic3peak раньше не слушал... Что могу сказать, ну провокационные треки, не мое. Но и запреты и гонения - тоже полный идиотизм! Очень любят у нас все запрещать, а потом расхлебывать последствия. Хорошо, что хоть президент это понимает и некоторые прогрессивные чиновники. Ведь это такая же наша молодежь, с которой нужно работать, заинтересовывать, а не отстраняться от нее. А как вам их песни???, - написал Тарасов.