Дмитрий Шляхтин: "Крылья Советов" уже провалили сезон"

Министр спорта Самарской области и председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что клуб уже провалил текущий сезон, команде остается только без нервотрепки доиграть чемпионат России. В первой части сезона самарцы набрали 15 очков в 17 играх (3 победы и 6 ничьих) и занимают 12-е место в турнирной таблице.

– Сейчас сезон уже провален, я реально хотел быть седьмым-восьмым, уже подтягиваться к еврокубкам, – цитирует ТАСС Шляхтина. – И подбор игроков был необходимый, и программа развития, но видите, провальное начало турнира... Сейчас надо спокойно доиграть, без нервотрепки и лихорадки, и уже в следующем сезоне подходить к этим целям.

Трансферная кампания, которую мы провели летом, по–моему, стала одной из самых успешных. Не беру времена Германа Ткаченко, но с 2006 - 2007 годов она стала лучшей. Кристиан Паскуато, Джерри Мбакогу, аренда Сергея Ткачева, приобретение Йоана Молло, Тимофея Маргасова, Георгия Лории, с которым подписан контракт на два года – в общем, собралась хорошая банда, и результат должен быть, конечно, другой. Но проблема с тренерским штабом и те вещи, которые мы видели, сыграли свою роль.