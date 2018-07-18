Дмитрий Полоз: "В "Рубине" знаю процентов 60-70 игроков"

Нападающий Дмитрий Полоз, который может перейти из "Зенита" в "Рубин" и тренируется вместе с казанским клубом на сборе в Австрии, рассказал в интервью пресс-службе о первых впечатлениях от пребывания в стане "Рубина" и о контрольной игре с "Маккаби" из Петтах-Тиквы (1:0).

– Процентов на 70 готов сейчас. Первые 25 минут нормально было, а потом ножки подсели, так как поляна мягкая, глинистая. Но, в целом, считаю, нормально сыграл. Я только накануне прилетел, командой провел только одну тренировку, – сказал Полоз. – Знаю процентов 60-70 команды. Очень много ребят из "Ростова". В целом , очень хорошо.

По информации "СЭ", клубы ведут переговоры об условиях аренды. В минувшем сезоне Полоз провел 31 матч в составе петербургского клуба, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.