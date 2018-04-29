Дмитрий Кириченко: "Прямое попадание в ЛЧ - это и серьезное финансовое подспорье, и престиж"

Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко заявил, что ЦСКА очень важно занять второе место в чемпионате России, чтобы напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Отметим, что команда, которая займет третью строчку, сыграет в квалификационном этапе.

– При узкой обойме игроков для ЦСКА будет ощутимой разница между вторым и третьим местом с учетом четырех лишних матчей Лиги чемпионов летом? Вы проходили это в "Ростове". Много сил отнимает?

– Конечно, второе место, которое дает прямое попадание в Лигу чемпионов, – это отличный результат. Третье дает шансы поучаствовать в Лиге чемпионов, но не забывайте – помимо того что это четыре лишние игры на старте сезона, очень многое зависит и от жеребьевки, от того, кто попадется тебе в соперники, – цитируют "Известия" Кириченко. – А эти команды могут оказаться очень сильными. Мы почему-то считаем, что третье место изначально дает место в Лиге чемпионов, но в квалификации будет непросто. Возможно, в первом отборочном туре будут команды послабее, но на завершающей стадии перед групповым турниром могут попасться очень серьезные клубы. Это могут быть представители Англии, Испании, Германии. Поэтому в квалификации шансы пройти в групповой турнир – 50 на 50. Так что прямое попадание в ЛЧ для любой команды – тем более для такой, как ЦСКА сейчас, – это и серьезное финансовое подспорье, и престиж.



Турнирная таблица чемпионата России по футболу