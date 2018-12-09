Дмитрий Кириченко: "Краснодар" - команда, которая заставляет всех обороняться, и мы не исключение"

И.о. главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после ничьей против "Краснодара" (1:1) в матче 17 тура премьер-лиги отметил, что доволен результатом. Он добавил, что его команда заслужила взять очко в этой встрече.

— Довольны ли вы результатом этого матча?

– Естественно. "Краснодар" больше атаковал, больше моментов создал. Дома они заставляют все команды обороняться, и мы не стали исключением. Хотел бы поблагодарить ребят за самоотдачу в этой встрече. На мой взгляд, мы заслужили очко в этой встрече.

– "Краснодар" нанес много ударов, но большинство из них были издали. За счет чего удавалось защищаться?

– Понятно, что играли компактно. "Краснодар" - команда, которая заставляет всех обороняться, и мы не исключение. Здесь, в Краснодаре, ждать другой игры наверное наивно. Понимали, что будем много обороняться. Удары издалека были угрозой.

— В первые 10-15 минут вы сыграли достаточно активно. Вы рассчитывали на это?

– Не скажу, что мы не рассчитывали, что "Краснодар" плохо начнет. Просто ситуация складывалась удачно. "Краснодар" несколько раз терял мяч. Контратаки получались, пару моментов имели. Во втором тайме были моменты, достаточно неплохие. Нам немного не хватает хладнокровия и правильных действий в такие моменты.

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