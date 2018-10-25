Дмитрий Градиленко: "Кононов не подойдет "Спартаку". Нужен тренер-победитель"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Градиленко прокомментировал "СЭ" предстоящее назначение главного тренера тульского "Арсенала" Олега Кононова на аналогичную должность в "Спартаке". Она стала вакантной после того, как 22 октября 54-летний Массимо Каррера был отправлен в отставку. Итальянец возглавлял команду с лета 2016 года. Под его руководством "Спартак" выиграл чемпионат России-2016/17, а также Суперкубок страны.

- Не думаю, что Олег Кононов подойдет "Спартаку". Красно-белым нужен тренер-победитель, а у него пока нет громких титулов. Но при этом на сто процентов уверен, что москвичам необходим именно русскоговорящий специалист, который понимает русскую душу.

- Судя по прощанию болельщиков с Массимо Каррерой, он-то как раз русскую душу понял…

- Да, но русский и итальянский менталитеты похожи! Каррера - классный мужик, делал свое дело, но потом не пошло, и я уже говорил, что ему, возможно, следовало уйти еще раньше. Потому что клуб - это не только футболисты и болельщики, это еще и бизнес, и не выиграв Кубок России, а также не заняв второе место, "Спартак" потерял в деньгах.

Поэтому все и шло к увольнению. А вообще, почему мы обсуждаем именно Кононова? С таким же успехом можно говорить о Рахимове, который недавно тоже обыграл красно-белых, о Шалимове, который как раз сменил Кононова в "Краснодаре". (Наталия Соломатина)