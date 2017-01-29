16:38 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Булыкин: "Надеюсь, руководство "Локомотива" не ошиблось, пригласив Фарфана"

0
0
0
1

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился мнением о переходе в стан железнодорожников 32-летнего полузащитника сборной Перу Джефферсона Фарфана. Перуанец перешел в московский клуб в статусе свободного агента.

 
Полузащитник Джефферсон ФАРФАН и президент "Локомотива" Илья ГЕРКУС."Локомотив" подписал Фарфана

– "Локомотив" объявил о подписании контракта с полузащитником Джефферсоном Фарфаном. Что об этом думаете?

– Сложно оценить этот трансфер, потому что "Локомотив" вроде бы пошел на омоложение состава. При этом команда покупает опытного футболиста, какое-то время не играющего на высоком уровне. Будем надеяться, что селекционная служба обсмотрела его, и коллективно было принято решение, что этот футболист принесет команде пользу.

– Фарфан перешел в клуб в статусе свободного агента. Это важно?

– Не так важно, как вопрос о том, сколько он будет получать. Если это перспективный футболист, он может заиграть и спустя два года. Надо смотреть, какая у него физическая форма, не растерял ли он свои способности. Мы не знаем техническую сторону вопроса, поэтому с этой стороны очень сложно оценивать трансфер. Это игрок с именем, но он полтора года выступал в чемпионате ОАЭ, что может сказаться. Будем надеяться, что руководство не сделало промашку с его приглашением. Я уверен, что Юрий Семин и новый спортивный директор команды обсудили не одну кандидатуру, чтобы взять футболиста, который помог бы "Локомотиву" в этом сезоне подняться на хорошее место. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Опрос

Что ждет Фарфана в "Локомотиве"?
голосовать
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

marksan

Спартак и Локо собирают ветеранов на один сезон?

16:56 29 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ