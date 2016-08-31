Дмитрий Булыкин: "Большой вопрос, справится ли Семин с Денисовым"

Экс-нападающий "Локомотива" и "Динамо" Дмитрий Булыкин в интервью "СЭ" прокомментировал ход трансферного окна в премьер-лиге. По мнению Булыкина, возможный переход Игоря Денисова из "Динамо" в "Локомотив" поможет хавбеку вернуться в состав сборной России.

– Игорь Денисов может перейти в "Локо". Какие у него перспективы?

– Денисов – игрок уровня сборной. Понятно, что он не хочет играть в ФНЛ. Но все мы знаем его характер. Большой вопрос, справится ли с Игорем Юрий Павлович Семин.

– После перехода в "Локомотив" Денисов вернется в состав сборной?

– Думаю, да. Игорь находится в ближайшем резерве. Если будет хорошо играть, все возможно. Двери ни для кого не закрыты.

– "Локо" собирается также усилить атаку. Рассматриваются кандидатуры Ньясса, Боли и Портнягина. Кто из них подходит больше?

– Усиление нападения "Локомотиву" нужно. Но, если никого и не купят, Юрий Павлович заставит других футболистов играть на более высоком уровне в атаке. Ньясс уже был в "Локо". Но вольется ли он в команду во второй раз? Портнягин – уже заявивший о себе форвард. Но ему нужно перейти на новый уровень. Попасть в топ-клуб. А то он навечно останется подающим надежды, перспективным. Игорь может вырасти в хорошего нападающего при правильных условиях и воспитании. У него есть все возможности это сделать в "Локо". Большой плюс Портнягина – российский паспорт. Теперь все зависит от футболиста и его агента. Боли? Он выступал за "Анжи" под руководством Семина. Видимо, Юрий Павлович знает, как он тренируется, видит в нем потенциал. Хотя я бы обратил внимание на Ньясса или Портнягина. Думаю, у Семина есть различные тактические разработки.

– Еще один возможный переход – Новосельцев в "Зенит". Правильный ли это шаг для Ивана?

– Новосельцев играет в Лиге чемпионов… Если Иван отправится в Петербург, то это будет новый этап в его жизни – новый уровень футбольной карьеры. Если он сделает этот шаг, то поднимется на качественно более высокую ступень карьеры. (Ярослав СУСОВ)