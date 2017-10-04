Дмитрий Балашов: "У "Арсенала" нет 200 тысяч евро на ВАР"

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что у клуба нет 200 тысяч евро на установку системы ВАР (видеоарбитров). В то же время руководитель "канониров" не готов пока рассуждать на тему, пойдет ли ВАР на пользу российскому футболу.

- В нашем клубе нет таких денег, - сказал Балашов. - Изыскать их где-то тоже не представляется возможным, потому что бюджет "Арсенала" давно утвержден, и мы живем согласно ему. Поэтому найти 200 тысяч евро - нереально.

- Как отнесетесь, если у, условно, "Спартака" и "Краснодара" будет система ВАР, а у "Арсенала" ее не будет?

- Честно говоря, я пока не могу ответить на этот вопрос. Как не могу комментировать и свое отношение к ВАР. Оно у меня двоякое. И вообще вся это история непростая. Если решение все-таки принимается, то должно быть все одновременно. Каким образом профинансировать - при господдержке или еще как-то - пока не готов сказать. (Андрей СИЗЯКИН)

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