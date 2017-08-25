Дмитрий Аленичев: "Зенит" – фаворит в борьбе за чемпионство"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев отметил, что основным фаворитом чемпионата России является "Зенит". После 7 туров петербургский клуб находится на первом месте в турнирной таблице, опережая "Локомотив" на три очка.

- В "Зените" костяк составляют аргентинские футболисты, - цитирует ITASportPress Аленичева. – Без сомнений, эта команда является фаворитом в борьбе за чемпионский титул. Они уже опережают и ЦСКА, и "Спартак". Думаю, что "Зенит" еще увеличит свой отрыв.



