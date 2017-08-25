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14:33 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Аленичев: "Зенит" – фаворит в борьбе за чемпионство"

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Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев отметил, что основным фаворитом чемпионата России является "Зенит". После 7 туров петербургский клуб находится на первом месте в турнирной таблице, опережая "Локомотив" на три очка.                                                                            

- В "Зените" костяк составляют аргентинские футболисты, - цитирует ITASportPress Аленичева. – Без сомнений, эта команда является фаворитом в борьбе за чемпионский титул. Они уже опережают и ЦСКА, и "Спартак". Думаю, что "Зенит" еще увеличит свой отрыв.


 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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igogohruhru

Интересно проиграет ли Зенит хотя бы одну игру в этом сезоне?

15:22

199

Весной ковёр покажет.

15:11

Ulan3

Дима - Колумб ты наш!... В смысле - Америку открыл)))

15:06