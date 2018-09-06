Дмитрий Аленичев: "Мне сказали, что матч с "Уралом" на 95 процентов проведем в Красноярске"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев надеется, что матч восьмого тура российской премьер-лиги с "Уралом" пройдет при аншлаге. Встреча состоится 22 сентября.

- Первая наша задача – вернуться домой в Красноярск, ведь мы шесть матчей провели в гостях. Надеюсь, уже 22 сентября примем "Урал" на Центральном стадионе при аншлаге (арена рассчитана на 22,5 тысячи мест. - Прим. "СЭ"), - цитирует Аленичева "РИА Новости". - Болельщики скучают по своей команде, а футболисты – по ним и дому.

- Дата точная?

- Мне сказали, что матч восьмого тура на 95% проведем в Красноярске. Арена уже готова, осталось поправить какие-то мелочи. Уверен, что играй с ЦСКА и "Зенитом" на своем стадионе, он был бы забит под завязку. Да, в Тюмени на эти игры народ тоже пришел, но дальше было очень мало болельщиков

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