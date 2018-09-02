"Динамо" обыграло "Оренбург" в матче 6-го тура РПЛ (2:0). В первом тайме на 33-й минуте забил нападающий Евгений Марков после передачи форварда Кирилла Панченко.

Во второй половине встречи на 90+4-й минуте голом отметился нападающий Евгений Луценко. Результативный пас на счету Маркова.

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6-й тур

"Динамо" (Москва) - "Оренбург" - 2:0 (0:0)

Голы: Марков, 63 (1:0). Луценко, 90+4 (2:0).

"Динамо" (Москва): Шунин, Хольмен, Рыков, Шуньич, Рауш, Черных (Кардозу, 89), Соу (Марков, 56), Тетте, Панченко, Жоаузинью (Соснин, 90+2), Луценко.

"Оренбург": Фролов, Сутормин, Бегич, Ойеволе (Андреев, 46), Сиваков (Деспотович, 69), Терехов, Попович, Мишкич, Афонин, Бреев (Чуканов, 43), Козлов.

Предупреждения: Черных, 34. Рауш, 36. Соу, 38. Бегич, 55. Сутормин, 75. Андреев, 80.

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Колосков (Уфа), Глот (Ярославль).

02 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".

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